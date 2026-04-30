俳優の鈴木福が、4月29日（水）に自身のInstagramを更新。「今日は4／29（よいふくの日）ということで良い報告を…」と切り出し、ファンへ近況を明かした。【写真】顔写真も公開！鈴木福の運転免許証■昨年目標を有言実行鈴木はこの日、同投稿で「運転免許を取得しました!!」と報告。「#よいふくの日」「#限定解除じゃなくてちゃんとMTだよ」とハッシュタグが付けられた写真には、鈴木の運転免許証が公開されている。昨年8