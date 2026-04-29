夜になると連絡が来るのに、日中はほとんど反応がない。やり取りが続いていたのに、あるタイミングで急に途切れる。男性とのLINEでそんな違和感を覚えたことはありませんか？ふと「もしかして既婚者？」と頭をよぎるこの感覚は、ちょっとしたLINEの特徴から生まれます。連絡の時間が極端に偏っているやり取りが集中するのは、決まって夜だけ。日中は既読すらつかない、返信が極端に遅い。男性が生活の中で“連絡できる時間が限られ