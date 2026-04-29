夜しか来ない・急に途切れる…。「もしかして既婚者？」と感じるLINEの特徴
夜になると連絡が来るのに、日中はほとんど反応がない。やり取りが続いていたのに、あるタイミングで急に途切れる。男性とのLINEでそんな違和感を覚えたことはありませんか？ふと「もしかして既婚者？」と頭をよぎるこの感覚は、ちょっとしたLINEの特徴から生まれます。
連絡の時間が極端に偏っている
やり取りが集中するのは、決まって夜だけ。日中は既読すらつかない、返信が極端に遅い。男性が生活の中で“連絡できる時間が限られている”場合、こうした偏りは出やすくなります。
会話が途中で止まりやすい
盛り上がっていたやり取りが、突然途切れる。既読のまま返信が来なくなることもあります。これは悪気があるというよりも、“一時的に連絡できなくなるタイミング”があると起きやすい流れです。
踏み込んだ話になると曖昧になる
予定や会う話はするのに、プライベートな話や日常の詳細には触れない。質問しても、はっきり答えずに流されることが多い。そんな感じで、やり取りできる内容に“線引き”がある場合、違和感は少しずつ形となっていきます。
LINEは何気ないやり取りだからこそ、関係の前提がにじみやすいもの。ひとつでは気にならなくても、いくつか重なったとき。その違和感は、「気のせい」ではなく真実のヒントになっているかもしれません。 ※画像は生成AIで作成しています
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