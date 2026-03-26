「サムライマック」から新商品、5・7より限定発売 肉厚ビーフ2枚×たまご＆スモークベーコンの「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」
日本マクドナルドは、5月7日から5月19日までの期間限定で、新商品「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」を夕方5時からの夜マック限定で販売する。
【画像】大ボリューム！大人が満足する「サムライマック」新商品（詳細）
「サムライマック」の“レギュラー化5周年”を迎えたことを記念した企画。“大人が満足する”バーガーを目指して開発し、2021年4月より肉厚ビーフの新レギュラーメニューとして展開してきた。
「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」は、「サムライマック」のレギュラー2商品のおいしさを贅沢に“いいとこ取り“したもの。厚みのある100%ビーフパティを2枚重ね、たまごとシャキシャキのレタス、スモークベーコンとコクのあるホワイトチェダーチーズを加えた一品で、にんにくのコクとたまねぎの甘さがあとを引くおいしさの香ばしい炙り醤油風のソースが、厚みのある2枚のビーフとたまごを包み込む、ボリューム満点でやみつきになる味わいとなる。
「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」で味わえるボリューム感と、「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」で味わえる具材感を、同時に叶えた満足感のあるディナーメニューとなっている。
新TVCMでは、販売当初より「サムライマック」のアンバサダーを務める俳優の堺雅人に加え、マクドナルドCM初出演となる＝LOVE（イコールラブ） 佐々木舞香が初共演。“今日をやりきった。普通のマックじゃ物足んねえ。”というメッセージのもと、毎日を頑張る大人が1日のご褒美に「サムライマック」を求めるストーリーとなっている。
堺、佐々木の“やりきった”真剣な表情と、「サムライマック」に食らいつく表情のギャップも見どころとなる。
また、佐々木出演のオリジナルSNS施策や、Xキャンペーン等も展開する。
【画像】大ボリューム！大人が満足する「サムライマック」新商品（詳細）
「サムライマック」の“レギュラー化5周年”を迎えたことを記念した企画。“大人が満足する”バーガーを目指して開発し、2021年4月より肉厚ビーフの新レギュラーメニューとして展開してきた。
「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」は、「サムライマック」のレギュラー2商品のおいしさを贅沢に“いいとこ取り“したもの。厚みのある100%ビーフパティを2枚重ね、たまごとシャキシャキのレタス、スモークベーコンとコクのあるホワイトチェダーチーズを加えた一品で、にんにくのコクとたまねぎの甘さがあとを引くおいしさの香ばしい炙り醤油風のソースが、厚みのある2枚のビーフとたまごを包み込む、ボリューム満点でやみつきになる味わいとなる。
新TVCMでは、販売当初より「サムライマック」のアンバサダーを務める俳優の堺雅人に加え、マクドナルドCM初出演となる＝LOVE（イコールラブ） 佐々木舞香が初共演。“今日をやりきった。普通のマックじゃ物足んねえ。”というメッセージのもと、毎日を頑張る大人が1日のご褒美に「サムライマック」を求めるストーリーとなっている。
堺、佐々木の“やりきった”真剣な表情と、「サムライマック」に食らいつく表情のギャップも見どころとなる。
また、佐々木出演のオリジナルSNS施策や、Xキャンペーン等も展開する。