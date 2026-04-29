世界中で社会現象を巻き起こしたディズニー・チャンネル・オリジナル・ムービー『ハイスクール・ミュージカル』の20周年を記念したファン待望のアニバーサリープロジェクトの実施が、4月29日（水・祝）に東京国際フォーラムで開催された「フレンズ・オブ・ディズニー ミュージック・フェスティバル 2026」で発表された。同企画として、『ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー』リバイバル上映会や、日本のディズニー・チャ