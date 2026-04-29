新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、J SPORTSのコンテンツが視聴できる「ABEMA de J SPORTS」にて５月１日（金）から開幕する『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP』より、クォーターファイナル（以下、準々決勝）、セミファイナル（以下、準決勝）及びファイナル（以下、決勝）GAME１から１試合ずつ計３試合を無料生配信する。 「ABEMA」では、J SPORTSのコンテンツを視聴できるプラン「ABEMA de J SPORTS」を提