世界では今、SNSを駆使した「情報戦争」が激化している。目下、日本に対し攻勢を強める国といえば、かの厄介な隣人である。高市政権は新法成立で対抗策を模索するが、敵もさるもの。情報工作に長けた彼らは、あの手この手で日本人を惑わそうと企んでいるのだ。＊＊＊【実際の画像】“日本語ではあり得ない文字”が…！中国政府の関与が疑われる「ニセ情報」の投稿「日本も他人事ではない状況」「日本版CIA」が誕生する日が迫