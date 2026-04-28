レディースブランド「Honeys（ハニーズ）」は、4月27日（月）から、『ポケピース』のアイテムコレクションを、全国の店舗および公式オンラインショップで発売中だ。【写真】存在感ある大きめフロントプリントのTシャツも！コレクション一覧■のんびりきままな世界観を表現 今回登場したのは、『ポケピース』の“のんびりきまま”な世界観を取り入れた、日常使いしやすいアイテムがそろうコレクション。ラインナップには、