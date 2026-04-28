『ポケピース』×「ハニーズ」がコラボ！ ポケットから顔をのぞかせるピカチュウのTシャツなど展開
レディースブランド「Honeys（ハニーズ）」は、4月27日（月）から、『ポケピース』のアイテムコレクションを、全国の店舗および公式オンラインショップで発売中だ。
【写真】存在感ある大きめフロントプリントのTシャツも！ コレクション一覧
■のんびりきままな世界観を表現
今回登場したのは、『ポケピース』の“のんびりきまま”な世界観を取り入れた、日常使いしやすいアイテムがそろうコレクション。
ラインナップには、ポケットからキャラクターが顔をのぞかせるデザインやフロントプリントが特徴の「ゆるTシャツ」をはじめ、接触冷感素材を使用した「8分丈パンツ」や「ハーフパンツ」が用意される。
さらに、ワンポイント刺しゅうをあしらった「ソックス」も展開。ピカチュウやミミッキュ、ポッチャマなどのキャラクターを取り入れたデザインで、足元に遊び心を添えることが可能だ。
【写真】存在感ある大きめフロントプリントのTシャツも！ コレクション一覧
■のんびりきままな世界観を表現
今回登場したのは、『ポケピース』の“のんびりきまま”な世界観を取り入れた、日常使いしやすいアイテムがそろうコレクション。
ラインナップには、ポケットからキャラクターが顔をのぞかせるデザインやフロントプリントが特徴の「ゆるTシャツ」をはじめ、接触冷感素材を使用した「8分丈パンツ」や「ハーフパンツ」が用意される。
さらに、ワンポイント刺しゅうをあしらった「ソックス」も展開。ピカチュウやミミッキュ、ポッチャマなどのキャラクターを取り入れたデザインで、足元に遊び心を添えることが可能だ。