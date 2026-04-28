中国メディアのIT之家は27日、中国の車載電池大手、寧徳時代新能源科技（CATL）が世界最大規模のナトリウムイオン電池の受注を獲得したとする記事を掲載した。記事によると、CATLは27日、エネルギー貯蔵システムのソリューションを提供する北京海博思創科技（HyperStrong）と、3年間で60GWhのナトリウムイオン電池の戦略的協力協定を締結したと公式微信（ウィーチャット）で発表した。HyperStrongは、ナトリウムイオン電池蓄エネに