29歳、派遣社員、実家暮らし。周囲の結婚ラッシュをきっかけに婚活をはじめたアスカ。婚活パーティー、婚活アプリから結婚相談所に入会した彼女は自分の市場価値を知ることとなる。漫画家・魚田コットン(@33kossan33)さんの新刊『結婚さえできないわたし 29歳からの婚活地獄』を紹介するとともに話を聞く。【漫画】「理想の人がいるはずなんて幻想は捨ててください」■結婚相手に「理想の人がいるはずなんて幻想は捨ててください」