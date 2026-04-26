きょうの県内は晴れて気温が上がり、過ごしやすい一日になりそうです。県内は、広く晴れています。けさの最低気温は富山市で7.9度、高岡市伏木で8度ちょうどと、ほぼ平年並みでした。富山市内では、日差しが降り注いで新緑が映え、富山大橋からはうっすらと立山連峰をうかがうことができます。きょう日中の予想最高気温は、富山市で23度、高岡市伏木で20度で、きのうより富山市では7度ほど、高岡市伏木では5度ほど高く、5月上旬か