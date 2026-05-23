5月22日午後2時45分頃、八代市豊原中町の路上で、女子生徒が、知らない男から「一緒に遊ぼう。」と言われて、飴を渡されそうになる声かけ事案が発生しました。 男の特徴は、〇年齢不詳〇身長170cmくらい〇やせ型〇黒色ニット帽着用〇上衣黒色の長袖〇下衣黒色の長ズボン〇黒色サングラス着用です。 警察は、〇人通りが多い道路を利用し、保護者同伴や複数人で登下校する〇不審者を見たらすぐに逃げる〇身の危険を