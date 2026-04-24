焼肉レストランの安楽亭は、2026年4月24日から5月6日までの期間限定で「肉の日祭」を開催しています（一部店舗を除く）。小学生は食べ放題が1241円！毎月29日に合わせて開催している「肉の日」キャンペーン。お得に焼肉が楽しめるフェアが、今月は4月24日から5月6日までのゴールデンウィーク期間に合わせて、特別に13日間に延長して開催中です。定番焼肉が"超特価"焼肉では欠かせないカルビとロースが超特価で楽しめます。【対象商