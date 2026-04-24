【安楽亭】GWはずっと「肉の日祭」開催！大皿500円オフに定番焼肉の特価などお得が盛りだくさん《5月6日まで》

焼肉レストランの安楽亭は、2026年4月24日から5月6日までの期間限定で「肉の日祭」を開催しています（一部店舗を除く）。

小学生は食べ放題が1241円！

毎月29日に合わせて開催している「肉の日」キャンペーン。お得に焼肉が楽しめるフェアが、今月は4月24日から5月6日までのゴールデンウィーク期間に合わせて、特別に13日間に延長して開催中です。

定番焼肉が"超特価"

焼肉では欠かせないカルビとロースが超特価で楽しめます。

【対象商品】

・ファミリーカルビ：通常価格638円→319円

・ファミリーロース：通常価格759円→429円

大皿3種が500円オフ

ボリュームたっぷりで満足感が高い大皿メニュー3種が500円オフで堪能できます。

【対象商品】

・カルビ三昧盛り：通常価格3058円→2508円

・人気盛り：通常価格3828円→3278円

・セレクト4種盛り：通常価格4708円→4158円

小学生食べ放題が1241円

小学生の子ども限定で、食べ放題3コースが破格の1241円（税抜1129円）で楽しめます。「こどもの日」のお祝いにもおすすめ。

【対象コース】

・ベーシックコース：小学生通常価格1969円→1241円

・デラックスコース：小学生通常価格2739円→1241円

・プライムコース：小学生通常価格3729円→1241円

メニューや利用条件などの詳細は、安楽亭ホームページのフェア情報で確認できます。

「肉の日祭」はコスモス店、ぼたん店では実施していません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部