【安楽亭】GWはずっと「肉の日祭」開催！大皿500円オフに定番焼肉の特価などお得が盛りだくさん《5月6日まで》
焼肉レストランの安楽亭は、2026年4月24日から5月6日までの期間限定で「肉の日祭」を開催しています（一部店舗を除く）。
小学生は食べ放題が1241円！
毎月29日に合わせて開催している「肉の日」キャンペーン。お得に焼肉が楽しめるフェアが、今月は4月24日から5月6日までのゴールデンウィーク期間に合わせて、特別に13日間に延長して開催中です。
定番焼肉が"超特価"
焼肉では欠かせないカルビとロースが超特価で楽しめます。
【対象商品】
・ファミリーカルビ：通常価格638円→319円
・ファミリーロース：通常価格759円→429円
大皿3種が500円オフ
ボリュームたっぷりで満足感が高い大皿メニュー3種が500円オフで堪能できます。
【対象商品】
・カルビ三昧盛り：通常価格3058円→2508円
・人気盛り：通常価格3828円→3278円
・セレクト4種盛り：通常価格4708円→4158円
小学生食べ放題が1241円
小学生の子ども限定で、食べ放題3コースが破格の1241円（税抜1129円）で楽しめます。「こどもの日」のお祝いにもおすすめ。
【対象コース】
・ベーシックコース：小学生通常価格1969円→1241円
・デラックスコース：小学生通常価格2739円→1241円
・プライムコース：小学生通常価格3729円→1241円
メニューや利用条件などの詳細は、安楽亭ホームページのフェア情報で確認できます。
「肉の日祭」はコスモス店、ぼたん店では実施していません。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部