にかほ市象潟町の田んぼを走るクマの映像が投稿されました。撮影されたのは、24日午前11時40分ごろです。映像では、1頭のクマが田んぼを走り、その先の土手を登っていく様子が映っています。撮影者は、仕事でにかほ市象潟町に来ていたということで、「元滝付近から象潟インターチェンジ方面に向かっていたらクマが道路を横断、田んぼから山へ入っていきました。車内から撮影しました」とコメントしています。県内では、今月