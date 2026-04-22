熊本市は、22日、生活保護申請の相談を受けた際に作成する記録表7件分を紛失したと発表しました。 市によりますと、紛失した書類には今年1月30日から2月3日の間に相談を受けた7世帯14人分の名前が記載されていて、中には住所や電話番号などが記載されていた書類もあるということです。これまでに個人情報の不正利用などは確認されておらず、誤って廃棄した可能性もあるということです。市は対面や文書で14人全員に謝罪しまし