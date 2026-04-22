バルセロナに所属するスペイン代表FWフェラン・トーレスの去就は不透明なようだ。21日、スペイン紙『アス』が伝えている。バレンシアとマンチェスター・シティを経て2022年1月にバルセロナに加入したF・トーレスは、ここまで公式戦通算202試合に出場し63ゴール22アシストをマーク。ハンジ・フリック監督のもとでは先発起用の機会こそ限られているものの一度ピッチに立てば結果を残し、昨シーズンの国内3冠に貢献したほか、今シ