【モデルプレス＝2026/04/21】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が、20日深夜放送のテレビ東京系「Snow Man向井とパンサー向井のあなたの1週間、壁にしました」（月曜24時30分〜）に出演。メンバーとぶつかった過去に触れる場面があった。【写真】M!LKメンバー、舞台上で号泣◆山中柔太朗、メンバーと話し合い重ねた下積み時代今回、番組では幅広い層からの支持を獲得し、ツアーなどの音楽活動に加えバラエティ出演に大