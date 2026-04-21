暑い季節に気になるベタつきやにおい対策にぴったりな、hirituの夏限定「クールシリーズ」が登場。ひんやりとした清涼感とケア力を兼ね備えた全4種のラインナップで、ヘアもボディも心地よくリフレッシュできます♡夏の毎日を快適に過ごしたい方におすすめの注目シリーズです。 夏限定のひんやり処方が魅力 「クールシリーズ」は、メントール※1とハッカ葉油※1またはハッカ油※1