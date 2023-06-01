2025年の打ち上げ失敗を受けて中断していたH3ロケットについて、政府とJAXAが早ければ6月10日にも試験機を打ち上げる方針を固めたことがFNNの取材で分かりました。H3ロケット8号機は2025年12月、種子島宇宙センターから打ち上げられましたが、人工衛星を予定の軌道に投入できず失敗していました。今後の宇宙開発の成否を握る打ち上げとなります。