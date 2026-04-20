20日 香川では、20日最高気温が25℃を超え夏日となるなど、暑さを感じる日が増えてきました。気象庁はこの夏から最高気温が40℃以上の日を表す名称を「酷暑日」に決めました。2026年の夏はこの「酷暑日」が出てくるのでしょうか。 （松木梨菜リポート）「きょうは日差しのもとでは暑く感じられます。街では半袖で歩く人の姿もあります」 Q.よく半袖着る？ （街の人は―）「最近はもう」「半袖でちょうどい