２０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、宮城県仙台市の中心部に１９日、クマが出没し、市が麻酔銃による緊急銃猟で捕獲して駆除したことを報じた。同市青葉区のマンション裏の茂みに１０時間以上にわたって、とどまっていたクマが体長約１・５メートル、体重約１２５キロの雄の成獣。街中に出没した今回のケースについて、コメンテーターで出演の元フジテレビでフリーの中村仁美アナウン