テレビ東京は20日、同局系の民放初の乳幼児向け番組『シナぷしゅ』（毎週月〜金前7：30）が、愛知県豊田市と今年度に子育て世代向けシティプロモーションで連携することを発表した。【写真】豊田市とコラボ！全国に広がるシナぷしゅ市は“こどもに関わる施策・事業の認知向上”を目的とした1年間での取り組みで、市の施策や事業の情報を柔らかく伝える役割として『シナぷしゅ』を活用する。『シナぷしゅ』のコンセプトの1つ