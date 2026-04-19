元TOKIOの松岡昌宏（49）が19日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身にとって最適な小腹の満たし方を明かした。リスナーから「おやつで小腹を満たすとしたら何を食べますか？」と質問が寄せられた松岡は「小腹を満たしたいと思って食べるのは、ゆで卵ですね」と告白。「外にいても、たぶんドラマとか撮影している間も、必ず車にはゆで卵を置いておくんですよ。そうすると、小腹が空いたなーってい