今日19日は広い範囲で晴れて、最高気温25℃以上の夏日になる所もあるでしょう。一方、低気圧の影響を受ける九州は雨の降る時間が長く、沖縄も局地的に雷雨となりそうです。広い範囲で晴天九州は雨今日19日は、九州の西で低気圧がほとんど停滞し、九州は断続的に雨が降るでしょう。沖縄は雲が多く、急な雨や雷雨にご注意ください。晴れ間が出る四国や中国地方も、所々で雨が降りそうです。近畿や東海は、雲が多めながらも、日差し