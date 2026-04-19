所ジョージが、timeleszの門出に“歌”を贈る。日曜昼への枠移動・1時間枠拡大後の初回となる、きょう19日の日本テレビのバラエティ番組『timeleszファミリア』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)は、、レジェンドMC・所ジョージが登場。本人書き下ろしの「お引越しソング」の緊急レコーディングに加え、世田谷ベースでの手土産センス対決、紙粘土での“パンダ”制作まで、所ワールド全開のサプライズが連発する。レジェンドに翻弄