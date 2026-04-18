Photo: 塚田優 この記事は2026年2月4日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。日々の暮らしに欠かせないスマホですが、長時間の使用が首・肩のこりや腰痛、スマホ肘など体への負担になっていることも。今回はそんな不安にアプローチした大人気のスマホリングシリーズから「SYANTO Catch2 Connect」をご紹介します。本革の手