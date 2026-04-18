盛岡冷麺やわんこそばなど、独自の麺文化で知られる岩手県には、地元で愛され続けるローカルチェーンがいくつも存在しています。本場の味を求めて、旅行の際にぜひ立ち寄ってみたいと考える人もいるのではないでしょうか。All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ローカルチェーンに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたいと思う「岩手県のローカルチェーン」ラ