「1にお金、2にお金、3にお金」というポリシーのもと、不動産投資で資産80億円を築いた木下たかゆき氏。しかし、そんな彼の価値観は突然の白血病発症によって大きく揺らぐことになる。仕事一辺倒だった彼がたどり着いた、人生の本当の豊かさとは何か。【画像】『資産80億円を築いた不動産投資家による 若いうちに経済的自由を掴む成功法則』『資産80億円を築いた不動産投資家による 若いうちに経済的自由を掴む成功法則』よ