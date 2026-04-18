“1450km”も走れる！ 日産「新型SUV」を日本初公開！2026年4月中旬、春の陽気が心地よい神奈川県横浜市の「日産グローバル本社ギャラリー」に、日本の自動車ファンにとって見逃せない、非常に貴重な一台が姿を現しています。それが、先日中国市場に向けて正式に発表・発売されたばかりの新型ミドルサイズSUV「NX8」です。【画像】超カッコイイ！ これが日産のスゴイ「新型SUV」です！（45枚）今回の特別展示は、2026年4月15