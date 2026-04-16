インディーゲーム開発者の「Mewsturbo」は、PC（Steam）向けに開発中の新作タイトル「なでねこ（Pet the Cat）」を発表しました。2026年内の発売を予定しており、現在はSteamストアページが公開中。近日中には体験版の配信も予定されています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■「ネコをなでる＝敵を撃つ」斬新でキュートな弾幕シューティング本作は、かわいいネコをマウスで「なでる」ことによって強力な攻