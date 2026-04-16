悲願・念願が叶いました！札幌のバレーボールチーム「北海道イエロースターズ」が来シーズン、国内最高峰のSVリーグに参入することが決まりました。バレーボール・2部に相当するVリーグに所属の「北海道イエロースターズ」。今シーズン、ライセンスが交付されながらもチーム数が奇数になってしまうことからトップリーグ・SVリー