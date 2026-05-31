食感に沼るぅぅぅ！【モスバーガー】の「新作スイーツ」食べてみた

【モスバーガー】から、暑い季節に食べたくなる「新作スイーツ」が登場しました。クリームをわらび餅で包み冷凍したひんやりスイーツ。苺と抹茶、両方の気になる味わいをレポートしていきます。

まずは苺から実食

苺クリームをわらび餅で包んだ「アイスドルチェ 苺クリームのアイスわらび餅 ～あまおうソース入り～」\260（税込）。受け取ったときからひんやりとしていて、パッケージから出すと、カップにおさまったアイスドルチェが！ 最初はアイスのような固さがありましたが、時間が経つにつれ、わらび餅のやわらかさが実感できるように。口が触れた部分からゆっくりと溶けていき、食べ進めるごとに違う味わいを楽しめる一品です。

甘酸っぱいソースがたまらない

苺クリームの中には、福岡県産あまおう®を使ったソースが入っています。甘酸っぱさが強めで、甘い苺クリームとの相性は抜群です。甘さだけでなく苺らしい爽やかさも感じられるので、あっという間に食べ終わってしまう軽やかさ。バーガーを食べた後のお口直しとしてもぴったりです。

抹茶好きに刺さる新作スイーツ

同じシリーズの「アイスドルチェ 抹茶クリームのアイスわらび餅 ～黒蜜ソース入り～」\260（税込）。抹茶カラーが目を引く和風のアイスドルチェです。宇治抹茶を使っているため、ひとくち目から抹茶の香りをしっかりと楽しめます。小ぶりながらも深い味わいで、満足度の高いスイーツとも言えるかも。抹茶スイーツ好きはぜひチェックしてみて。

幸せ溢れるとろっと食感！

抹茶クリームの中には、沖縄黒糖を使った黒蜜ソースが入っていました。しっかりと解凍した状態で食べてみると、すべての素材がとろっと食感。わらび餅がしっかりと包み込むことで、クリームが溶け出すこともなく、最後まで手を汚さずに食べられました。とろっとしているけどくどくない、口の中に幸せがいっぱい広がる一品です。

ひんやり感ととろっと食感を同時に楽しめたモスバーガーの新作スイーツ、気になった人はぜひチェックしてみて。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Aoi.S