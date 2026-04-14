テレ東では、毎週木曜深夜24時30分～「るなしい」を放送しています。 原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子による同名漫画。著名人をはじめ様々な層からカルト的人気を誇る前代未聞の信者ビジネス漫画の実写ドラマ化となる本作は、恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を〈信者ビジネス〉に陥れていく美しくも残酷な宗教純愛サスペンスとなっております。 「火神