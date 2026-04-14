毎週木曜 深夜24時30分～放送中！「るなしい」原作を愛してやまない麒麟・川島明の出演が決定！

テレ東では、毎週木曜深夜24時30分～「るなしい」を放送しています。

原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子による同名漫画。著名人をはじめ様々な層からカルト的人気を誇る前代未聞の信者ビジネス漫画の実写ドラマ化となる本作は、恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を〈信者ビジネス〉に陥れていく美しくも残酷な宗教純愛サスペンスとなっております。



「火神の子」として育てられた女子高校生・郷田るなを原菜乃華、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章を窪塚愛流、るなの幼なじみであり唯一の理解者・石川スバルを本島純政が演じるほか、影山優佳、加藤小夏、正名僕蔵、根岸季衣といった個性豊かなキャストが出演。さらに、 “語り”として松本まりかが参加しております。

放送直後のSNS上では、「ゾクっとした」「不穏すぎて素晴らしい」「独特の世界観が面白い」といった声が多く上がり、4月9日(木)に放送された第２話では、ケンショーが才能を買うための“代償”として、ある恐ろしい決断を迫られ、るなの復讐への第一歩が刻まれました。今後、るなとケンショーの間で繰り広げられる、予想不能なビジネスバトルに目が離せません。



＼原作の熱狂的ファン、麒麟・川島明の出演決定！／

この度、原作の熱狂的なファンであるお笑いコンビ・麒麟の川島明の出演が決定しました！過去には自身の番組「川島・山内のマンガ沼」(読売テレビ)で本作を紹介するだけでなく、原作者・意志強ナツ子氏との対談も実現させている川島。果たして、劇中のどこで、どのような役どころとして登場するのか。その全貌は、ぜひ放送でお確かめください！



≪キャストコメント≫

■川島明（麒麟）

【コメント】

第1話を観て、紙面から感じるあのゆらめくような不気味さが画面からも伝わってきて原作ファンとしても、うなりました。あの世界観をドラマならではの描き方でもう一度味わえるのがこれからも楽しみです。

そして、自分が今作に携われることをとても嬉しく思います。これを機にこの作品をたくさんの人が観てくれますよう頑張ります。



＼TVer・ネットもテレ東・Leminoでは第１話・第２話を無料配信中！／

≪第１話あらすじ≫

「火神の子」として育てられた女子高生・郷田るな(原菜乃華)は、祖母のおばば(根岸季衣)が営む鍼灸院で、自分の血が入ったモグサを使い「自己実現」を売る…いわゆる信者ビジネスを統べていた。その背景ゆえ、学校では孤立していたが、ある日、いじめから救ってくれた学校の人気者・成瀬健章(窪塚愛流)に恋をしてしまう！しかし、”神の子”に恋は許されない――。恋か、信仰か…？前代未聞の美しくも残酷な宗教純愛サスペンス、開幕！



≪第2話あらすじ≫

「火神の子は恋をしてはならない」。その禁忌を破り高熱にうなされたるな(原菜乃華)は、ケンショー(窪塚愛流)への想いを歪んだ“復讐”へと変える。ケンショーを信者ビジネスに依存させるべく「ビジネス仲間」として再接近するるなは、母(櫻井淳子)を楽にするため起業を夢見る彼に今すぐビジネスをやろうと焚きつける。火神の効果とるなのカリスマ性に次第に心酔していくケンショーは、ビジネスを成功させるべく、才能を買うための“代償”として、ある恐ろしい決断を迫られる…。



≪第３話(４月16日放送)あらすじ≫

るな(原菜乃華)に操られるように家族と縁を切る“代償”を払い、火神との契りを結んだケンショー(窪塚愛流)。そんな彼に対し、るなは文化祭までの売上を競う「ビジネスバトル」を持ちかける。るなは片想いに悩む後輩・塔子(影山優佳)への恋愛指南を開始。順調に恋が進展する塔子に、るなは過酷な指令を下し…。一方、ケンショーも「悩み相談」を始めるが、るなのやり方を真似て、自分に好意を寄せる女子生徒を利用し始め…。

©「るなしい」製作委員会 ©「るなしい」製作委員会 ©「るなしい」製作委員会



≪番組概要≫

【タイトル】 「るなしい」

【放送日時・放送局】