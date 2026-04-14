近年、増え続けている「墓じまい」ですが、費用はいくらくらいなのでしょうか。株式会社鎌倉新書（東京都中央区）が運営するお墓の情報サイト『いいお墓』が実施した「第4回改葬・墓じまいに関する実態調査（2026年）」によると、実施費用は「31万円〜70万円」が最多となりました。一方、改葬・墓じまいを検討したものの、実施するのをやめた理由にはどのようなことがあるのでしょうか。【調査結果を見る】墓じまいをやめた理由