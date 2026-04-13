桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯を確認 桜島では活発な火山活動が続いています。気象庁から発表されている降灰予報をお伝えします。 桜島で噴火が発生した場合には、１３日２１時から２４時までは火口から東方向、１４日０９時から１２時までは火口から北東方向に降灰が予想されます。 １３日１８時から１４日１２時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想され