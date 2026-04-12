ニューカッスルでプレイするイングランド代表FWアンソニー・ゴードンに注目しているクラブはイングランド国内にとどまらないようだ。現在25歳のゴードンは今シーズンここまで公式戦45試合で17ゴール5アシストを記録しており、ニューカッスルの攻撃を牽引する一人。ウイングだけではなく、センターフォワードでもプレイすることができ、突破力はプレミア屈指のドリブラーだ。そんなゴードンにはアーセナルやリヴァプールらが興味を