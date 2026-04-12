◇セ・リーグ阪神9―3中日（2026年4月11日バンテリンD）バンテリンドームでのチーム4本塁打は17年8月18日以来（当時はナゴヤドーム）だという。当然ながらホームランウイングが存在しなかった9年前のその試合でアーチを描いたのは、今も現役で、この日も一発を放った大山、後はOBの糸井嘉男氏（球団スペシャルアンバサダー）、北條史也内野手（三菱重工West）、もう1人が秋山拓巳BA（34、球団ベースボールアンバサダー）だ