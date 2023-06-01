◇東京六大学野第1週第1日慶大11―0立大（2026年4月11日神宮）開幕し、1回戦2試合が行われた。慶大は11―0で立大に大勝。今季から導入された指名打者（DH）に2番で入った今秋ドラフト候補の小原大和外野手（4年）は、同リーグDH1号となるリーグ初本塁打を含む5安打4打点をマークした。1925年に始まった伝統のリーグに新たな歴史が加わった。9回2死三塁。小原が逆方向の左中間席へ2ラン。この日から始まったDH制の2試合目