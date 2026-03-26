セリエA 25/26の第32節 カリアリとクレモネーゼの試合が、4月11日22:00にウニポル・ドムスにて行われた。 カリアリはセバスティアーノ・エスポジト（FW）、ジェンナーロ・ボレッリ（FW）、アダム・オベルト（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクレモネーゼはデイビッド・オケレケ（FW）、フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、ヤリ・バンデピュッテ（FW）らが