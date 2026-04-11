◇セ・リーグ阪神―中日（2026年4月11日バンテリンD）阪神の佐藤輝明内野手（27）が今季2号を放ち、森下、大山に続きクリーンアップそろい踏みのアーチをかけた。3点優勢の7回、1死一、二塁で中日・仲地の147キロ直球を完ぺきに捉えて右翼のホームランウイングに飛び込む3ラン。初回の森下、2回の大山に続き敵地のホームランウイングを最大限に活用した中軸そろい踏みのアーチ競演となった。森下、大山、佐藤輝が同日