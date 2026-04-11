資料 11日、高校野球・春の香川大会の決勝が丸亀市のレクザムBP丸亀で行われ、高松商が勝利し、25日に徳島県で始まる四国大会への出場を決めました。高松商は12日、センバツに出場した英明との順位決定戦に臨みます。 【試合結果】高松商 10ー2 尽誠学園