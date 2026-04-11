元巨人でオイシックスCBO桑田真澄氏（58）の次男で、タレントのMatt（31）が11日、自身のインスタグラムを更新。8日に40歳の誕生日を迎えた女優の沢尻エリカを祝ったことを明かし、仲良し2ショットを公開した。「エリカ姉様お誕生日おめでとうございます」と書き出し、沢尻とのツーショットを披露。豪華な料理やケーキも公開し、「記念すべき日にお隣でお食事を共にし、お祝いもできて幸せな気持ちでした。なんだか全てが合