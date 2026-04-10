スバル「BEVシリーズ」第4弾モデルがスゴい！スバルの米国法人は2026年4月1日（現地時間）、新型フル電動SUV「GETAWAY（ゲッタウェイ）」を世界初公開しました。新型ゲッタウェイは、「ソルテラ」「トレイルシーカー」「アンチャーテッド」に続くスバルのBEV（バッテリーEV：電気自動車）シリーズ第4弾として登場しました。【画像】超カッコいい！ これがスバル“3列・7人乗り”SUV「新型ゲッタウェイ」です！ 画像で見る（30