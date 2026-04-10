ガラス片混入で自主回収が発表されたディスカウントストア「ドン・キホーテ」のプライベートブランド商品「ありえ値ぇ情熱価格 超特大なめ茸」について、ドン・キホーテの親会社であるパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（PPIH）は、2026年4月10日、現在も原因を調査中だと明らかにした。商品の異常を客から指摘されてから事案の発表までに1か月半かかっていたことも明らかになった。購入客指摘から発表まで1