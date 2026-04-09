（台北中央社）与党・民進党の台中市長候補、何欣純（かきんじゅん）立法委員（国会議員）は9日、台湾半導体戦略国会議員連盟会長を務める郭国文（かくこくぶん）立法委員と共に日本の衆議院を訪れ、自民党半導体戦略推進議員連盟の山際大志郎会長らと半導体分野での台日協力について意見交換した。何氏の事務所が報道資料で明らかにした。何氏は、台湾は集積回路（IC）設計や先端製造プロセス、パッケージング・テストで世界的競