プレナス（東京都中央区）の持ち帰り弁当チェーン「Hotto Motto（ほっともっと）」が、2019年に初登場し、2025年にも販売した期間限定メニュー「おろしかつめし」を4月15日に販売開始します。【おお！】イメージが全然、違う！丼タイプと弁当タイプを比較！同商品は、柔らかなとんかつにたっぷりの大根おろしを添え、ボリューム満点ながらも、暑くなる季節にぴったりのさっぱりとした後味が特徴になっています。特製ダレには