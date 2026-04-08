スーパーフジは、2月までの1年間の連結決算（2026年2月期）を発表しました。 営業収益は前の期比0.7％増の8,142億円となり、7期連続で増収し過去最高を更新しました。 一方、人件費の上昇や物流費、原材料価格の高騰、老朽化した店舗の修繕費の増加などで、営業利益は13.4％減となる112億円となりました。 最終的な純利益は、ドラッグストア「レディ薬局」の全株式を売却したことによる特別利益を計上し、前の期か